مجموعة “5 + 1″ اعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم

نسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا” لديبلوماسي غربي قوله، إن مجموعة 5+1 اعترفت بحق إيران في تخصيب الورانيوم، وذلك في اليوم الثالث من المفاوضات التي يجريها الجانبان في جنيف حول برنامج طهران النووي.

وبحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال نقلت الوكالة عن الديبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن “إير ان ومجموعة 5+1 أنهتا موضوع التفاوض حول تخصيب اليورانوم في الوثيقة النهائية، بعد الاعتراف بحق إيران في هذا المجال من قبل مجموعة 5+1″. وأضاف إن “الجانبين يبحثان، في الوقت الحالي، موضوع مفاعل آراك للماء الثقيل”.

وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في وقت سابق اليوم للصحافيين في جنيف، إن “المفاوضات التي يجريها الوفد الإيراني مع مجموعة 5+1 حول الملف النووي، حققت في بعض جوانبها اتفاقاً، وفي البعض الآخر خلافاً”.