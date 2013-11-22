هنية: علاقتنا بمصر “إستراتيجية” وهناك عتاب متبادل لن يتحول إلى قطيعة

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة إسماعيل هنية ، أن العلاقة مع مصر “إستراتيجية”، مشيرا إلى أن هناك عتابا متبادلا “لكنه لن يتحول إلى قطيعة”.

> وقال هنية خلال لقائه اليوم الجمعة في منزله وفد قافلة “أميال من الابتسامات 23″ التي وصلت إلى غزة عبر معبر رفح البري :”نحن لا نستغني عن أي بلد عربي وعلى رأسهم مصر” ، وتابع:” ربما لنا عتاب على الإخوة في مصر وربما لهم عتاب علينا ولكن كما يقال عتاب الإخوة وهذا العتاب لن يتحول إلى قطيعة أو صدام، ونحن على تواصل دائم مع مصر”.

> وأضاف :” اتصالاتنا شبه يومية لمعالجة القضايا ولبحث فتح معبر رفح وتخفيف المعاناة عن شعبنا ولرصد حركة الاحتلال وانتهاكاته لاتفاق التهدئة التي جاءت برعاية مصرية”.

> وقدم هنية التعازي لمصر في جنود الجيش المصري الذين استشهدوا في تفجير سيارة مفخخة أمس الأول في سيناء ، وقال :” الدم العربي دم عزيز علينا والدم العربي مقدس” ، معبرا عن الشكر لمصر على “سماحها للقافلة التي تحمل معها معاني الحب والوفاء بدخول غزة “.

> وتضم قافلة “أميال من الابتسامات 23″ التي وصلت إلى غزة مساء أمس العديد من الشخصيات والمتضامنين من الجنسيات العربية والأجنبية، منها الجزائر وليبيا والأردن وبريطانيا والسويد وماليزيا.

> من جانبه ، قال منسق القافلة عصام يوسف إن السلطات المصرية وعدتهم بتقديم تسهيلات للقوافل القادمة، وفق آلية جديدة سيتم العمل بها ، مبينا أن اتصالات استمرت على مدار عدة شهور للتنسيق لدخول القافلة .

> وذكر يوسف أن قوافل التضامن ستستمر بالقدوم إلى غزة من كافة أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن فلسطين وقضيتها مسؤولية الجميع وعلى شعبها أن يتوحد .

> وأضاف:”سنبذل كافة الوسائل المشروعة من أجل دعم غزة ومساندتها لكسر الحصار”، موضحا أنهم يفكرون بالوصول إلى غزة عبر البحر بسفن تحمل مساعدات إنسانية.

أ ش أ