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ماذا يفعل تامر حسني في المغرب

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ماذا يفعل تامر حسني في المغرب ماذا يفعل تامر حسني في المغرب

منذ أيام قليلة، سافر النجم تامر حسني إلى المغرب، بصحبة زوجته الفنانة بسمة بوسيل، في زيارة لم يحدّد تامر متى ستنتهي.
تامر قرّر السفر إلى المغرب في زيارة عائلية، حيث يقيم أهل زوجته، بعد أن استغلّ فترة الهدوء الفني الحاليّة للقيام بهذه الزيارة.
تامر لم يحدد موعد عودته إلى القاهرة. لكنّه سيبدأ فور عودته استئناف نشاطه الفني، حيث سيتابع تنفيذ الاتفاقات على حفلات رأس السن، كما سيعمل على تنفيذ ألبومه الجديد.

 

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