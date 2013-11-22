هجوم بعبوات ناسفة على مدرستين بدرنة الليبية تعدها السلطات للانتخابات

فجّر مجهولون، اليوم الجمعة، مدرستين فى منطقة شيحا بمدينة درنة شرقى ليبيا، ومن المقرر أن تستخدمهما السلطات الشهر المقبل كمركزين انتخابيين فى انتخاب أعضاء لجنة الستين، المكلفة بإعداد مشروع الدستور الليبى.

وقال محمد العيرج، رئيس الدائرة الانتخابية فى درنة لوكالة الأناضول، "جرى صباح اليوم الجمعة استهداف بوابة مدرسة أم المؤمنين ومدرسة أحرار ليبيا فى منطقة شيحا بعبوتين ناسفتين، وهما مركزين انتخابيين".

وتابع بقوله إنه "لم يعرف إلى الآن (13:49 ت. ج) ما إذا كان استهداف المدرستين يستهدف تعطيل العملية الانتخابية أو لسبب آخر.. ولا توجد أى إصابات بشرية".

وبحسب مراسل الأناضول، اقتصرت الأضرار المادية على البوابتين الرئيسيتين فقط.