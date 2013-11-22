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' الأهلي يعرقل رحيل عبد الظاهر للأفريقي التونسي '

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' الأهلي يعرقل رحيل عبد الظاهر للأفريقي التونسي ' ' الأهلي يعرقل رحيل عبد الظاهر للأفريقي التونسي '

أكد محمد شيحة وكيل اللاعب أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي أن مسؤولي النادي الأحمر يعرقلون انتقال اللاعب إلى الإفريقي التونسي.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أن الأهلي وصله عرضا رسميا يطلب ضم عبد الظاهر سواء بيع أو إعارة من الإفريقي التونسي، بعدما قرر مجلس الإدارة عرضه للبيع.

وقال شيحة لـFilGoal.com يوم الجمعة: "الأهلي يغالي في طلباته المادية، الإفريقي تقدم بعرض جيد لعبد الظاهر ولكن لا نعلم لماذا يتعنت الأهلي".

وأضاف "الأهلي عرض اللاعب للبيع بمعنى أنه لا يريده، ثم يأتي بعد ذلك ويبالغ في طلباته، والصفقة قد تفشل بسبب تعنت الأهلي".

وكان عبد الظاهر قد احتفل بإشهار علامة رابعة، مما تبعها تغريمه وإيقافه وعرضه للبيع من قبل الأهلي، ثم التحقيق معه من قبل اتحاد الكرة.

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