بسبب عمرو دياب هاني سلامة لن يشارك في دراما رمضان 2014

أطاح الفنان عمرو دياب بالفنان هاني سلامة من الدراما التلفزيونية لرمضان 2014، حيث توقف المؤلف مدحت العدل عن استكمال كتابة مسلسل "حارة اليهود" الذي كان من المزمع أن يخوض هاني به السباق الدرامي، لاستكمال باقي كتابة حلقات مسلسل "الشهرة" الذي يعيد عمرو دياب للتمثيل بعد غياب سنوات طويلة.

وقد برّر مدحت السبب وراء تأجيله لمسلسل "حارة اليهود" هو انه يحتاج للعديد من التحضيرات، وهو مبرر ضعيف خاصة وأن شهر رمضان المقبل سيأتي بعد شهور طويلة، أي أنه لا يزال هناك متسع من الوقت.

ومن المتوقع أن يثير ما فعله العدل أزمة بينه وبين هاني سلامة، إذ أنهما وأثناء تصوير مسلسل "الداعية" الذي عرض في رمضان الماضي، اتفقا بشكل نهائي على أن يكون مسلسل "حارة اليهود" العمل الذي يطل هاني من خلاله على جمهوره في رمضان 2014.