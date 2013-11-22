حرمان موتو من تمثيل رومانيا بعد تشبيه المدرب بـ ' مستر بين '

عاقب الاتحاد الروماني لكرة القدم المهاجم أدريان موتو لاعب تشيلسي الأسبق بالحرمان من تمثيل المنتخب مجددا بعد أن نشر صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يسخر فيها من مدرب المنتخب مشبها إياه بالشخصية الإنجليزية الكوميدية مستر بين.

وكانت رومانيا قد خرجت من الملحق الأوروبي بعد أن خسرت من اليونان 4-2 بمجموع المباراتين لتغيب عن كأس العالم المقبل 2014.

وكان موتو الذي يلعب لأجاكسيو الفرنسي حاليا قد استبعد من تشكيلة المنتخب التي واجهت اليونان لينشر صورة على صفحته بـ"فيسبوك" لفيكتور بيتوركا المدير الفني لمنتخب رومانيا مستبدلا وجهه بوجه مستر بين.

وعاد اللاعب مجددا ليمسح الصورة إلا أن الاتحاد الروماني كان قد اتخذ قراره بإيقاف موتو كما أبلغ ناديه بهذا القرار.

يذكر أن موتو عرف بحوادث كثيرة مثيرة للجدل إذ تم تغريمه وإيقافه بسبب تعاطيه المنشطات أثناء وجوده في تشيلسي كما تم إيقافه دوليا من قبل بسبب تركه مباراة ودية لرومانيا من أجل شرب الكحول.