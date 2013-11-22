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ضبط شخص قادم من قطر وبحوزته 4 كاميرات مراقبة ليلية و257 بلية حديد

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ضبط شخص قادم من قطر وبحوزته 4 كاميرات مراقبة ليلية و257 بلية حديد ضبط شخص قادم من قطر وبحوزته 4 كاميرات مراقبة ليلية و257 بلية حديد

أرشيفية

نجح ضباط مصلحة أمن الموانىء فى ضبط أحد الأشخاص القادمين من قطر وبحوزته 4 كاميرات مراقبة ليلية و257 بلية حديد ونبلة قبل تهريبهم الى داخل البلاد.

وكان ضباط قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء الإسكندرية قد تمكنوا بالتنسيق مع إدارة الجمارك من ضبط المدعو مينا ف.م (26سنة صاحب محل تحف) مقيم بالإسكندرية؛ وذلك حال وصوله البلاد قادما من الدوحة، وبحوزته بعض البضاع المحظورة وغير الخالصة الرسوم الجمركية كان يخفيها ضمن أمتعته وشملت 257 بلية حديدية، ونبله، و4 كاميرات مرافبة ليلية، وجهاز ريسيفر خاص بالكاميرات، و22 ساعة يد، و100 كارت ميمورى سعة 2 جيجا، و500 كارت ميمورى سعة 4 جيجا و500 كارت ميمورى سعة 8 جيجا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات ومحاولة تهريبها الى داخل البلاد بقصد الإتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ

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