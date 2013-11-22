وزير الطيران: معدل امتلاء طائرات "مصر للطيران" الحالى يبلغ 65%

أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أن نسبة الامتلاء الحالى على طائرات مصر للطيران سبب من أسباب خسائر الشركة، حيث يبلغ 65% فقط، وهو أقل من المعدل الطبيعى الذى يبلغ 70%.

وقال فاضل إن حظر الدول الأجنبية لسفر رعاياها إلى القاهرة وراء انخفاض تلك النسبة، لافتا إلى أن تلك الأزمة تشهد انفراجة حاليا مع رفع بعض تلك الدول الأجنبية لحظر سفر مواطنيها إلى مصر.

جدير بالذكر أن خسائر مصر للطيران منذ ثورة 25 يناير بلغت 7 مليارات جنيه، إلا أن معدل الخسائر بدأ فى الهبوط بفضل تفعيل بعض الخطط التنموية داخل الشركة مثل إلغاء خطوط طيران خاسرة وتشغيل خطوط طيران جديدة قادرة على تحقيق الأرباح المرجوة.