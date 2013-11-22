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الإخوان: تصريحات كيرى عن سرقتنا لثورة يناير إغفال للحقيقة.. ولولا صمودنا لفشلت

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الإخوان: تصريحات كيرى عن سرقتنا لثورة يناير إغفال للحقيقة.. ولولا صمودنا لفشلت الإخوان: تصريحات كيرى عن سرقتنا لثورة يناير إغفال للحقيقة.. ولولا صمودنا لفشلت

قال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين :  ”بأن وكالات الأنباء تناولت تصريحًا غريبًا وعجيبًا منسوبًا لجون كيري وزير الخارجية الأمريكية، ادعى فيه ان الإخوان المسلمين سرقوا ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ “.

واضاف حسين فى بيان لجماعة الاخوان المسلمين :  ”ومن الواضح للعيان للوهلة الأولى، أمام حقائق الأحداث ومواقف التاريخ أن هذا التصريح يلوي عنق الحقيقة ويتغافل حقائق الأحداث المسجلة ليس عن طريق الإخوان وحدهم وإنما عن طريق خصومهم كذلك، وليت السيد كيري ان يكلف أحدا من مساعديه ليقرأ له الصحف الحكومية المصرية منذ ٢٥ يناير وحتى سقوط مبارك ويطلب من مساعديه ان يترجموا له لقاءات تليفزيونية لكثير من الليبراليين المصريين الذين اجمعوا في حينه انه لولا بسالة الإخوان وصمودهم يوم موقعة الجمل لفشلت الثورة ويطلب أيضاً من مساعديه ان يشرحوا له ان الإخوان لم يصلوا لمجلس الشعب أو الشورى أو الرئاسة الا بانتخابات نزيهة اشرف عليها المجلس العسكري وكان احد شهودها السيد كارتر الرئيس الأسبق لأمريكا وشارك فيها المصريين لأول مرة في تاريخهم الحديث بإعداد غفيرة كانت مثار إشادة المراقبين في داخل وخارجها .

وفي الختام ، كان من الأحرى بوزير خارجية الإدارة الأمريكية التي شاركت ودعمت الانقلاب العسكري وما زالت وانشغلت بقضية لا شان بها وتغافلت عن المذابح والإجراءات التعسفية التي تمارسها الانقلابية في مصر، أن تصحح من أخطاء موقفها وتلتزم بمقتضيات ما تعلنه من دعمها للديمقراطية والحرية والتي تثبت الأحداث دائما أنها ترعى فقط هذه المبادئ في أمريكا أما في بلادنا فهي أكبر داعم للديكتاتورية وقمع الحريات.

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