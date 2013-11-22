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ثورة بين أعضاء منطقة الكره بالدقهلية بسبب انسحاب دكرنس

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ثورة بين أعضاء منطقة الكره بالدقهلية بسبب انسحاب دكرنس ثورة بين أعضاء منطقة الكره بالدقهلية بسبب انسحاب دكرنس

أبدى أعضاء منطقة الكرة بالدقهلية استياءهم من مجلس إدارة نادى دكرنس، والذى قرر الانسحاب من مباراة النهائى على كأس الراحل أحمد شاكر، فى إطار الدورة التنشيطية التى أقامتها منطقة الكرة بالدقهلية.

وأعرب فتحى عوض الله رئيس المنطقة عن استيائه، مؤكدا من نادى دكرنس، حيث إنه كان من المقرر إقامة المباراة الختامية على ملعب نادى شربين، وقد تم الاتفاق على ذلك فى اجتماع مندوبى الأندية قبيل الدورة، ولكن لخروج شربين من المنافسة، ولإجراء تصليحات باستاد المنصورة، فقد قررنا إقامة النهائى بملعب نبروة، نظرا لأن المباراة النهائية بين فريقى دكرنس ونبروة، ولكن دكرنس اعترض على الرغم من إقامة مبارتين سابقتين على ملعبه.

فيما قال سامى الطحان رئيس لجنة الحكام بالمنطقة، إن فريق دكرنس قام بالانسحاب فى توقيت قاتل، مما اضطرنا إلى استدعاء نادى المنصورة، ليلعب المباراة الختامية على الرغم من أنه قام باللعب أمس الخميس فى المباراة قبل النهائية، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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مصر 365