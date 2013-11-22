أطفال الأرض يطالبون الأمم المتحدة بمنحهم حقوقهم حسب المواثيق العالمية

رعى وزير الثقافة والإعلام د. عبدالعزيز بن محي الدين خوجة وبحضور نائبه د. عبدالله الجاسر ووكيل الوزارة للشؤون الثقافية د. ناصر الحجيلان وعدد من سفراء الدول المشاركة والدبلوماسيين حفل اختتام فعاليات مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته السادسة والذي تم خلاله تقديم أوبريت إنشادي بعنوان "أطفال الأرض" على مسرح مركز الملك فهد الثقافي من تأليف وأشعار سعد الثنيان وفهد الحوشاني وألحان وتوزيع وائل عاطف وإخراج فهد الحوشاني، ومهندس الديكور خالد السعيد وهو من بطولة الفنان فهد الخريجي ومجموعة من أطفال الأرض المشاركين من عدة دول و بمشاركة الفنان ريان عمر، ويحمل العرض رسالة أطفال الأرض إلى الدول والمنظمات المهتمة بالأطفال لحثهم على الاهتمام بالطفل وحقوقه وحمايته من الأخطار التي تحيط به ولا ذنب له فيها، وتنفيذ تعهدات الأمم المتحدة السابقة خلال اجتماعاتها والتي انبثق عنها العديد من المواثيق الخاصة بالطفل على خلفية ما يحدث في العالم من حروب ونزاعات يكون ضحاياها من الأطفال.

ولذلك جاء الأوبريت ليوصل رسالة أطفال العالم باللغتين العربية والإنجليزية من خلال مشاهد استعراضية حوارية ممتعة اختلفت عما يقدم عادة على خشبة المسرح من حكايات ومسرحيات ترفيهية.

وقد لاقى العرض إشادات من المسؤولين والزوار وتلقى مدير المهرجان الأستاذ فهد الحوشاني شكرا خاصا من الدكتور عبدالعزيز خوجة على ما تم تقديمه خلال هذا العرض.

وكان وزير الثقافة والإعلام والحضور قد تجولوا فور وصولهم لمقر المهرجان على الأركان المشاركة واستمعوا لشرح عن كل واحد منها ودوره الذي يقدمه للطفل.

وكذلك شهد المهرجان حضورا كبيرا من قبل الأسر والأطفال تعرفوا خلاله على حقوق الطفل والواجبات المناطة بالأسرة تحقيقها له حتى تتحقق رسالة الطفولة في الحصول على صحة نفسية وجسدية وذهنية متكاملة وهذا ما سعى المهرجان لتحقيقه.