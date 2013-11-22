البلاتين والليزر أهم مواد حشو الأسنان

أكدت الدكتورة مى أمجد أخصائية طب الأسنان جامعة القاهرة، أن هناك العديد من المواد التى تستخدم فى عملية حشو الأسنان، وأنها مرت بتطور على مدار السنين، مضيفة أنه قديما كان يعتمد على الذهب كمادة للحشو أو كطربوش، ولكن فى السنوات الأخيرة توقف بشكل نهائى استخدام الذهب كعلاج لمشاكل الأسنان.

وأوضحت أن من أهم الأنواع التى تستخدم فى حشو الأسنان الآن، هى: "البلاتين" والذى يعتبر من أفضل أنواع الحشو، وخاصة تلك التى تتطلب حشوا عميقا نظرا لكونه يعتبر من أقل المواد التى يمكن أن تسبب حساسية أو ألما فى الأعصاب.

وأضافت أن النوع الثانى هو "الليزر"، مؤكدة أن من أفضل المميزات التى يقدمها هذا النوع هو اللون، حيث يقارب لونه إلى حد كبير جدا من لون الأسنان الطبيعية، لذا يستخدم غالبا فى حشو الأسنان الأمامية الظاهرة، كما أنه يتميز أيضا بانخفاض نسب التسوس التى تحدث تحت طبقة الحشو وخاصة فى حال استخدامه بصورة جيدة وتحت إشراف طبيب متمرس.