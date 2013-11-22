أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

البلاتين والليزر أهم مواد حشو الأسنان

Google+ Print
البلاتين والليزر أهم مواد حشو الأسنان البلاتين والليزر أهم مواد حشو الأسنان

أكدت الدكتورة مى أمجد أخصائية طب الأسنان جامعة القاهرة، أن هناك العديد من المواد التى تستخدم فى عملية حشو الأسنان، وأنها مرت بتطور على مدار السنين، مضيفة أنه قديما كان يعتمد على الذهب كمادة للحشو أو كطربوش، ولكن فى السنوات الأخيرة توقف بشكل نهائى استخدام الذهب كعلاج لمشاكل الأسنان.

وأوضحت أن من أهم الأنواع التى تستخدم فى حشو الأسنان الآن، هى: "البلاتين" والذى يعتبر من أفضل أنواع الحشو، وخاصة تلك التى تتطلب حشوا عميقا نظرا لكونه يعتبر من أقل المواد التى يمكن أن تسبب حساسية أو ألما فى الأعصاب.

وأضافت أن النوع الثانى هو "الليزر"، مؤكدة أن من أفضل المميزات التى يقدمها هذا النوع هو اللون، حيث يقارب لونه إلى حد كبير جدا من لون الأسنان الطبيعية، لذا يستخدم غالبا فى حشو الأسنان الأمامية الظاهرة، كما أنه يتميز أيضا بانخفاض نسب التسوس التى تحدث تحت طبقة الحشو وخاصة فى حال استخدامه بصورة جيدة وتحت إشراف طبيب متمرس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365