"تاون جاس": تطوير محطات تخفيض ضغط الغاز بـ"تاون جاس"

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة تاون جاس، إن الشركة تقوم حاليا فى تنفيذ خطة للبدء فى أعمال ربط وتوصيل محطات الأقاليم التابعة لها، حيث سيتم الأسبوع المقبل ربط محطة بورسعيد بسعة 20.000 م3/ س، خاصة بعد استهداف محطات الغاز الطبيعى من قبل مجهولين، ومن منطلق حرص الشركة على التطوير ومواكبة نظم التشغيل والمراقبة العالمية بما يستهدف تحقيق أعلى جودة تشغيل.

وأشار "حسنين"، فى تصريح خاص، إلى أن الشركة تقوم بتخفيض الضغط من 70 بارا إلى 4 بارات، بما يخدم نحو إلى 120.000 عميل، لافتا إلى أن ربط المحطة سيكون على نظام المراقبة والتحكم (الاسكادا) بمركز التحكم الرئيسى الخاصة بشركة تاون جاس بالمدينة.

وقال "حسنين" إنه سيتم من خلال عملية الربط مراقبة المحطة بصفة دائمة طوال 24 ساعة خلال أيام بالأسبوع، مع تجهيز المركز بالإمكانيات الحديثة والخبرات المتميزة، ومراقبة كاملة من ضغوط دخول وخروج، ومعدلات تدفيع وكميات الغاز، وحالات المحابس بما يعود على العملاء بضمان استمرار إمدادهم بالغاز الطبيعى وضمان سلامة التشغيل وبما يعود على الشركة بالصالح العام.