شفاء بواتينج يدعم بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند

ميونيخ (/أ ش أ/) تلقى الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أنباء طيبة اليوم الخميس بتأكد شفاء متوسط دفاع الفريق جيريوم بواتينج قبل مباراة قمة الدوري الالماني بعد غد السبت مع بروسيا دورتموند.

وكان المدافع الالماني الدولي قد تعرض لإصابة في كعبه فى لقاء ألمانيا الودى أمام انجلترا الذى انتهى بفوز الماكينات الالمانية على منتخب الاسود الثلاثة 1/صفر على استاد ويمبلى.

وقال اللاعب فى التصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري "أنا فى حالة جيدة وقادر على اللعب".

وكان اللاعب قد شارك فى 16 مباراة فى صفوف بايرن الموسم الحالي.

وتمثل هذه الانباء نوعا من القلق لدورتموند الذى يعاني نفسه من غياب عديد من اللاعبين بسبب الاصابة فى المواجهة مع بطل دورى ابطال اوروبا.

يغيب عن صفوف دورتموند خط الدفاع بالكامل والمكون من مارسيل شميلزر ونيفان سوفوتيتش وماتس هوملز بينما يخوض لوكاس بيزشيك مباراته الاولى بعد شفائه من الإصابة منذ نهائى دورى الابطال الموسم الماضي.