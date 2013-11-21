رونالدو يتدرب منفردا في ريال مدريد

مدريد، (إفي): عاد البرازيلي مارسيللو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني اليوم إلى تدريبات الفريق بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به، بينما تدرب البرتغالي كريستيانو رونالدو منفردا، لدى عودته من معسكر منتخب بلاده.

وأوضح ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي ان الميرنجي بدأ استعداداته لمباراة ألميريا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانضم للتدريبات الدوليون إيكير كاسياس وألبارو أربيلوا وكريم بنزيمة وسرخيو راموس ولوكا مودريتش وشابي ألونسو وأنخل دي ماريا.

أما رونالدو فتدرب منفردا اليوم بعد المجهود الكبير الذي قام به خلال الإسبوع الماضي لمساعدة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014 على حساب السويد، بينما تدرب المدافع الفرنسي رافايل فاران في صالة الألعاب.