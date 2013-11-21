الأحماض الأمينية والفيتامينات تقضى على الزهايمر

أكيد بتخاف من الزهايمر، خاصة عندما ترى من حولك قد تعرضوا لمشاكل بسبب هذا المرض الذى يجعلك تفقد لغة التواصل بينك وبين من حولك، ومن بين العوامل التى تزيد مرض الزهايمر الاكتئاب الذى يمر به العديد من الأشخاص، والذى يؤثر تأثيرا كبيرا على الأفراد ويحدث الزهايمر.

يوضح الدكتور بدر الطحان، استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن الزهايمر إما أن يكون بسبب وراثى ويظهر فى عمر مبكر لدى الشخص مما يسبب انزعاجا لدى الأشخاص المحيطين بك، ولك شخصيا، أو لسبب متعلق بأمراض معينة يعانى منها الشخص.

وللتغلب على الزهايمر يجب تمرين الدماغ بشكل مستمر على التذكر، مع المداومة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، واستمرار اتباع نظام غذائى صحى يساعد الجسم على التغلب على الآثار النفسية للزهايمر.

ويمر الزهايمر بعدة مراحل، المرحلة الأولى وتبدأ بنسيان بعض الأشخاص المتواجدين فى حياة الإنسان، إلى جانب نسيان عدد من الأماكن، تلى تلك المرحلة مرحلة أخرى وهى المرحلة المتوسطة التى يعجز فيها المريض عن القيام ببعض الأنشطة، ويصاب المريض بهذيان وهناك مرحلة متأخرة للزهايمر، وهى تلك التى يكون فيها المريض غير قادر على الحركة، مما يجعله ينسى كل الأحداث التى حوله، ويمكن تقوية الذاكرة بالحصول على الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والأحماض الأمينية، والتى تساعد على القضاء على الزهايمر ومواجهته، وبالتالى التغلب على كافة المشاكل التى تؤدى إليه.