كتيبة الصواعق تسلم موقعها بطرابلس إلى الجيش الليبي

قام قادة “كتيبة الصواعق” أحد الألوية المسلحة المشكلة من قبل الثوار الليبيين ، بتسليم مقر تمركزها بمنطقة السواني بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية الذي كانت تشغله منذ تحرير مدينة طرابلس لرئاسة الأركان بالجيش الليبي .

> يذكر أن قرار المؤتمر الوطني الليبي رقم 27 يقضي بإجلاء جميع التشكيلات المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس في مدها أقصاها نهاية ديسمبر المقبل.

> وجرت مراسم تسليم هذا الموقع اليوم الخميس في احتفال حضره رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان وعدد من المسؤولين في رئاسة الأركان والحكومة ومن قادة الثوار ، وممثلون عن المجلس المحلي طرابلس ونخبة من الأعيان والحكماء بالمنطقة .

وأكدت كلمات ألقيت بالمناسبة من قبل رئيس لجنة الأزمة “علي محمد المحيريق” ، ووزير العدل “صلاح المرغني” ، أن هذه الخطوة تندرج في إطار بناء جهازي الجيش والشرطة ؛ باعتبارهما نواة بناء الدولة الليبية ، منوهة إلى تلبية الثوار لمطالب سكان طرابلس وإمتثالهم لقرار المؤتمر الوطني العام بإخلاء طرابلس الكبرى من أي مظاهر مسلحة.

أ ش أ