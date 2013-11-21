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كتيبة الصواعق تسلم موقعها بطرابلس إلى الجيش الليبي

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كتيبة الصواعق تسلم موقعها بطرابلس إلى الجيش الليبي كتيبة الصواعق تسلم موقعها بطرابلس إلى الجيش الليبي

كتيبة الصواعق الليبية تفكك تشكيلاتها

قام قادة “كتيبة الصواعق” أحد الألوية المسلحة المشكلة من قبل الثوار الليبيين ، بتسليم مقر تمركزها بمنطقة السواني بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية الذي كانت تشغله منذ تحرير مدينة طرابلس لرئاسة الأركان بالجيش الليبي .
> يذكر أن قرار المؤتمر الوطني الليبي رقم 27 يقضي بإجلاء جميع التشكيلات المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس في مدها أقصاها نهاية ديسمبر المقبل.
> وجرت مراسم تسليم هذا الموقع اليوم الخميس في احتفال حضره رئيس المؤقتة علي زيدان وعدد من المسؤولين في رئاسة الأركان والحكومة ومن قادة الثوار ، وممثلون عن المجلس المحلي طرابلس ونخبة من الأعيان والحكماء بالمنطقة .

وأكدت كلمات ألقيت بالمناسبة من قبل رئيس لجنة الأزمة “علي محمد المحيريق” ، ووزير العدل “صلاح المرغني” ، أن هذه الخطوة تندرج في إطار بناء جهازي الجيش والشرطة ؛ باعتبارهما نواة بناء الدولة الليبية ، منوهة إلى تلبية الثوار لمطالب سكان طرابلس وإمتثالهم لقرار المؤتمر الوطني العام بإخلاء طرابلس الكبرى من أي مظاهر مسلحة.

أ ش أ

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