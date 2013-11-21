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بالصور: هكذا تتحدى سلاف فواخرجي الحرب على سوريا

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بالصور: هكذا تتحدى سلاف فواخرجي الحرب على سوريا بالصور: هكذا تتحدى سلاف فواخرجي الحرب على سوريا

شارفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الانتهاء من تصوير مشاهدها في الفيلم السوري الجديد "في انتظار الخريف" للمخرج جود سعيد.
وحصلت "سيدتي نت" على صور خاصّة لسلاف من كواليس التّصوير، حيث تظهر بالصور إلى جانب فريقها النسائي، وتلعب دور "كابتن" فريق نسائي للكرة الطائرة، يميّزه الإصرار على الفوز بالكأس في المباريات التي يخوضها برغم الحرب والفوضى التي تعيشها سوريّا.
يذكر أنّ فيلم "بانتظار الخريف" من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، عن نصّ كتبه جود سعيد، بالشراكة مع عبد اللطيف عبد الحميد وعلي وجيه. ويشارك في الفيلم إلى جانب فواخرجي، بشار إسماعيل، كامل نجمة، جناصر مرقبي، ربا الحلبي، رنا ريشة، غفران خضور، رهام قصار، سوزان سكاف، ولمى بدور.

 

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