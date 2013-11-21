تقارير - نابولي يبرم أول صفقة شتوية بـ8 ملايين يورو

نابولى – (/ أ ش أ /) - قالت تقارير إيطالية إن نادي نابولى توصل الى اتفاق مبدئى مع جنوى لشراء ظهيره الايسر لوكا انتونيلى عند فتح باب الانتقالات الشتوية فى يناير مقابل 8 ملايين يورو.

ويرغب نابولى فى شراء انتونيلى لتعزيز خط دفاعه لاسيما وان المدرب رافاييل بينيتث ليس مقتنعا بمستوى الظهير الايسر الحالى بابلو ارميرو.

وأكدت الصحف الإيطالية أن اللاعبين اليساندرو جامبيرينى وايمانويل كالايو سوف ينتقلان الى جنوى فى اطار هذه الصفقة ايضا.

غير ان روبرتو انتونيلى – والد اللاعب ووكيله – قال إن ابنه الذى ينتهي عقده مع جنوى فى يونيو 2014 " يبحث إمكانية تجديد عقده مع ناديه حيث انه سعيد ويشعر بالارتياح" .