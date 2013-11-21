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إصابة خمسة أردنيين موالين للنظام السورى فى هجوم على حافلتهم

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إصابة خمسة أردنيين موالين للنظام السورى فى هجوم على حافلتهم إصابة خمسة أردنيين موالين للنظام السورى فى هجوم على حافلتهم

أصيب خمسة أردنيين هم أعضاء فى وفد مؤيد للنظام السورى كان يزور دمشق، بانفجار قنبلة اليوم الخميس، أثناء عودتهم من العاصمة السورية، حيث التقوا مسؤولين سوريين، بحسب ما أفاد أحدهم.

وقال رئيس الوفد حسين مطاوعة لفرانس برس، إن أعضاء فى جمعية الكتاب الأردنيين ومسؤولين نقابيين آخرين يؤيدون النظام السورى كانوا داخل حافلة قرب الحدود السورية - الأردنية حين انفجرت قنبلة لدى عبور الحافلة، وأضاف مطاوعة أن "خمسة أشخاص أصيبوا أنا واحد منهم".

وتابع "اتهم مجموعات إرهابية وأيضا الأردنية، لأنها تدعم الإرهابيين السوريين"، وهو المصطلح الذى عادة ما يستخدمه النظام السورى للإشارة إلى مقاتلى المعارضة.

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مصر 365

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