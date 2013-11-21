محافظ الإسماعيلية يعزى أسرة الشهيد ضحية حادث شمال سيناء الإرهابى

انتقل اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، إلى عزبة الحمادات التابعة لقرية أبو عطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية، لتقديم واجب العزاء ومشاطرة الأحزان لأسرة الشهيد إبراهيم أحمد إبراهيم أحد ضحايا الحادث الإرهابى البشع وتفجيرات أتوبيس نقل الجنود الذى وقع بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء والذى راح ضحيته 11 من الجنود و38 من المصابين.

وأكد والد الشهيد -خلال لقاء المحافظ أسرة الشهيد- أن روح هؤلاء الشهداء الأبرياء لن تضيع هباءً لكونهم شهداء الواجب الوطنى فداءً لأرض مصر الطيبة التى ارتوت بدمائهم الزكية، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون مع الأبرار والصديقين والشهداء فى جنات الفردوس.

وكان محافظ الإسماعيلية أصدر تعليمات بالأمس فور إذاعة نبأ الحادث الأليم بإعلان الحداد الرسمى فى محافظة الإسماعيلية كاملة لمدة ثلاثة أيام متواصلة وتنكيس الأعلام بكل قطاعات المحافظة وتوابعها بالكامل تضامنًا مع أسر الشهداء وذويهم.

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