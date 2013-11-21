مستشار الأمن القومي البريطاني: وفد أمني يصل مصر قريبا لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب

قال مستشار الامن القومى البريطانى السير كيم داروت : ان دافيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى طلب مني الحضور الى مصر للتعبير عن دعمنا للحكومة المصرية الحالية والقيادة المصرية وتضامن بريطانيا مع مصر فى مواجهة التحديات الامنية والمشاكل الموجودة فى المنطقة والوقوف معا فى الحرب ضد الارهاب .

وأضاف : أن المباحثات تناولت بالفعل ” خريطة الطريق ” والتى ندعمها بقوة .

وأوضح داروت أن زيارته لمصر كانت مثمرة ومشجعة لأنها تمهد الطريق لمزيد من التعاون فى المستقبل .

وحول كيفية دعم بريطانيا لمصر فى حربها ضد الارهاب وأسباب عدم ادانتها للارهاب فى مصر بشكل واضح , أكد مستشار الامن القومى البريطانى أن بلاده تدين بشكل قاطع الارهاب مشيرا الى أنه عبر عن تعازيه صباح امس للفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع فى ضحايا تفجير سيناء كما تقدم ايضا بالعزاء لوزير الخارجية نبيل فهمى , وقال : كانت حادثة مؤسفة ونحن ندينها بشكل كامل .

وأضاف مستشار الامن القومي البريطاني : بالنسبة للمستقبل فقد قدمت عدة أفكار حول التعاون فى المستقبل خلال لقائى مع نبيل فهمى سواء على المستوى الثنائى أو بمشاركة دول أخرى فى مجال مكافحة الارهاب وقال ان بريطانيا تعتزم ارسال وفد من الخبراء قريبا خلال الأشهر القليلة القادمة للنظر فيما يمكن القيام به عمليا سويا فى هذا المجال .. ونأمل فى أن يكون هناك تعاون فى على الارض خلال الفترة القادمة فى هذا الصدد .

وردا على سؤال حول مراجعة الحكومة البريطانية لقراراها الخاص بتجميد تراخيص تصدير بعض مكونات السلاح والمعدات لمصر , قال مستشار الامن القومى البريطانى : ان هذه القرارات كانت قرارات من جانب الاتحاد الاوروبى فى اغسطس الماضى .. وقد تم بالفعل ازالة بعض هذا التجميد وكما ذكرت لوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي اننا فى طريقنا لازالة قرار التجميد , وأوضح أنه لابد من تحقيق بعض التقدم فى هذا الشأن.

وحول امكانية اتخاذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات البريطانية مع ايران قال السير كيم داروك ان محادثات جنيف مستمرة ونحن نرى أن عدم حصول ايران على برنامج للسلاح النووى هو هدف بالنسبة لنا .. واذا استطعنا التوصل لاتفاق لوقف هذا البرنامج فان هذه ستكون نتيجة جيدة للمحادثات .. وسننتظر لنرى امكانية تحقيق ذلك .