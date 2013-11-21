العاهل المغربى يبحث مع كيرى فى واشنطن قضايا ثنائية وإقليمية

التقى العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى العاصمة واشنطن، خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكى المغربى، نشرته الوكالة الرسمية المغربية، إن "لقاءات العاهل المغربى مع كيرى، تمحورت حول تعزيز علاقات الصداقة العريقة والتعاون المثمر بين البلدين، وتنسيق التشاور حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار البيان إلى أن اللقاء تم بحضور وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل، ومستشار العاهل المغربى للشئون الخارجية الطيب الفاسى الفهرى، ووزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار.

وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، قد ألغى زيارة كانت مقررة له إلى كل من المغرب والجزائر، حيث كان من المرتقب أن يصل إلى المغرب فى 11 من الشهر الجارى، لعقد الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجى بين الرباط وواشنطن، متوجهًا إلى جنيف السويسرية، للمشاركة فى المفاوضات بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووى الإيرانى.

وتوجه العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء "الثلاثاء" الماضى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى مستهل زيارة رسمية (لم تحدد مدتها) يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وأوضح بيان سابق صادر عن الديوان الملكى المغربى، أن هذه الزيارة تهدف إلى "دعم التنسيق بين البلدين واتخاذ مبادرات مشتركة لرفع التحديات التى تواجهها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى "التصدى لمخاطر التطرف والإرهاب، ودعم الاستقرار والتنمية بأفريقيا جنوب الصحراء".

وكان البيت الأبيض أعلن فى اليوم نفسه، عن زيارة العاهل المغربى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.