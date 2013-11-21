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مقاتلات تركية تعترض طائرتين سوريتين

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مقاتلات تركية تعترض طائرتين سوريتين مقاتلات تركية تعترض طائرتين سوريتين

أعلنت هيئة الأركان التركية، أن مقاتلات من سلاح الجو التركى، اعترضت فى حادثتين منفصلتين، مقاتلة ومروحية سوريتين، لدى اقترابهما من الأجواء التركية.

وأفادت الأركان التركية فى بيان على موقعها على الإنترنت، أن مقاتلتين تركيتين من طراز F-16 اعترضتا مقاتلة سورية من طراز SU-24 لدى اقترابها من الأجواء التركية، على الحدود مع سوريا، وأن الطائرة السورية اضطرت للتراجع عند اقترابها مسافة 3.3 أميال بحرية من الحدود التركية.

كما أفادت الأركان التركية، إعتراض المقاتلات التركية مروحية سورية من طراز MI-17، وأجبرتها على التراجع، لدى اقترابها مسافة 3 أميال بحرية من الحدود التركية.

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