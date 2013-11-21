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أيمن يونس: سذاجة برادلي أضاعت حلم المونديال

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أيمن يونس: سذاجة برادلي أضاعت حلم المونديال أيمن يونس: سذاجة برادلي أضاعت حلم المونديال

حمل أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بوب برادلي المدير الفني لمنتخب الفراعنة ومدرب حراس المرمى زكي عبد الفتاح مسؤولية ضياع حلم بالتأهل لكأس العالم 2014.

وقال يونس لوكالة أنباء الشرق الأوسط "نتيجة مباراة غانا ردت للمنتخب المصري كرامته وكان من الممكن أن تكون أفضل من ذلك لولا الفكر الضعيف والساذج لبرادلى المشكوك فى قدراته الفنية."

وأضاف يونس "برادلى كان أسوأ ما فى المباراة ونفس الأمر بالنسبة لمعاونه زكى عبد الفتاح الذى أثبت أنه لا يصلح للمنتخب المصرى بسبب قلة الخبرة وقلة التخطيط."

وفشل منتخب مصر في التأهل لنهائيات كأس العالم بالبرازيل عقب الخسارة من غانا 7-3 بمجموع مباراتي ذهاب وإياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

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