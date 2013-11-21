عادل إمام يوجّه كلمة شكر لقراء "سيدتي نت"

بخفّة ظلّه المعهودة وتلقائيته التي اخترق بها قلوب الجماهير العربيّة، علّق النجم الكبير عادل إمام على خبر حصوله على لقب النجم الأول في قلوب الجماهير العربية، في الاستفتاء الذي أجرته "سيدتي نت" قائلاً "الله يخليكم ويبارك فيكم ويبعد عنكم ولاد الحرام".

وتابع الزعيم "أشكر الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج، فأنا سافرت إلى معظم البلاد العربيّة، ووجدت استقبالاً عظيماً، وأطوف هذه البلاد بالمسرح لأنه يبيّن مدى الحب بين المبدع والمشاهد".

عادل إمام أكد لـ"سيدتي نت" الجماهير العربية تحب الفن المصري كونه فناً عربياً، وكلفنا بتوجيه رسالة شكر إلى زعماء الأمة العربية ممن ساندوا مصر في أزمتها قائلاً :اشكروا لي كل مواطن عربي، اشكروا الشعب السعودي بقيادة الملك عبد الله في موقفة العظيم، وحاكم الإمارات الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد وصديقي وزميل الدراسة سلطان القاسمي، إذ ظهرت حقيقة كل هؤلاء العظماء، وظهرت الأصالة العربية على حقيقتها بعدما تمت المتاجرة كثيراً بكلمة القومية العربية من قبل الحكومات العربية"، وأنهى كلامه قائلا أن المصريين لم ولن ينسوا موقف كل هؤلاء.

وكانت لجنة من خبراء "سيدتي" في وقت سابق قد اختارت عشرة مرشحين للتنافس على الفنان الأكثر قرباً من قلوب الجماهير وهم حسن الفذ، أحمد مكي، عابد فهد، يوسف الخال، دريد لحام، إياد نصار، عبد الحسين عبد الرضا، باسم سمرة، فراس سعيد، وقد حصل عادل إمام على نسبة التصويت الأعلى وهي 20.24% من الجمهور ليتوج زعيماً على قلوب العرب.