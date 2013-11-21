باحث إسلامى: قيادات الإخوان فى عزلة عن التاريخ والواقع

قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن قيادات الإخوان منذ بداية الأزمة إلى اليوم فى عزلة عن التاريخ وعن الواقع وعن الوعى بالتحديات والمخاطر .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان يسعون لإمامة زعيم مُغيب مأسور ويؤجلون المشاريع والعمل والاندماج فى المجتمع والعملية السياسية لحين عودته، وصولاً إلى هذه الحالة الجامدة من استرجاع المآسى وترويج الآلام والدعاية السياسية من واقع الاضطهاد والظلم والحزن - ولو بمجرد إشارة ترمز لميدان رابعة دون لطم وجلد ونحيب - والإصرار على لعب دور الضحية وإلباس القضية وشاح الدم والثأر والمظلومية .