اختاري معنا أجمل إطلالة لهذا الأسبوع

تولي النجمات اهتماماً بالغاً لإطلالاتهنَّ على السجَّادة الحمراء وإطلالاتهنَّ اليوميَّة كذلك، ونحرص على أن نعرض لكِ أجمل وأحدث الإطلالات لتستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتكِ.

تكرر اسم النجمة Jennifer Lawrence مع زميلتها Elizabeth Banks في قائمة هذا الأسبوع، إذ تألَّقن بأجمل الإطلالات في الجولة الترويجيَّة للفيلم الجديد، أما Kim Kardashian فقد شاهدناها في إطلالتين: إحداهما كانت مملَّة نوعاً ما بلون لحمي محايد، أمَّا إطلالتها الثانية فكانت واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق، حيث نسَّقت معطفها الأصفر مع تنورة زيتيَّة أنيقة وتوب رائع باللون البنفسجيّ الجذَّاب.

اشتقنا لإطلالات النجمة Jennifer Lopez، وقد أعجبنا باللوك الذي شاهدناها متألِّقة به أثناء تصوير أحد أفلامها مؤخَّراً. على العكس منها لم تكن إطلالة النجمة الشابة Demi Lovato من الإطلالات الموفقة هذا الأسبوع حيث ازتدت بدلة رسمية جعلتها تبدو أكبر عمراً .

لا تستغني النجمات عن الأزياء السوداء ويبدو ان هذا اللون هو الغالب على إطلالات هذا الأسبوع إذ ارتدته عدة نجمات مثل Eva Longoria ، Victoria Beckham ،Helen Mirren و Angelina Jolie التي تألقت بفستان من Versace أثناء تلقيها جائزة تكريميّة في هوليوود مؤخراً.

يمكن أن نعطي لقب أجمل إطلالة لنجمتين في هذا الأسبوع وهما Jennifer Lopez و Kim Kardashian ، إذ نجحن في تنسيق الإطلالة الشتوية ذات الطابع العصري الأنيق .

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات هذا الأسبوع، وكوني انتِ الحكم .

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