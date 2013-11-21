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قطع الطريق الزراعى الغربى بإدفو بسبب المطبات العشوائية

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قطع الطريق الزراعى الغربى بإدفو بسبب المطبات العشوائية قطع الطريق الزراعى الغربى بإدفو بسبب المطبات العشوائية

قام ظهر اليوم العشرات من سائقى سيارات الأجرة بمركز إدفو بقطع الطريق الزراعى الغربى إدفو الرمادى بالقرب من قرية الحصايا، احتجاجا على زيادة المطبات العشوائية على الطريق الزراعى التى أنشأها الأهالى على مسافات متقاربة مما ينجم عنه حد زعم السائقين تهالك سيارتهم.

وقد تسبب قطع الطريق فى شلل الحركة المرورية على الطريق الزراعى الغربى إدفو الرمادى، ونشوب احتكاكات بين قاطعى الطريق وركاب سيارات الأجرة التى اصطفت على جانبى الطريق لمدة ساعة تقريبا.

وفى سياق ذى صلة، قامت مجموعة من القيادات بالقرى المجاورة باحتواء غضب السائقين وإقناعهم بفتح الطريق حرصا منهم على مصالح المواطنين.
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