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تغيرات سيرين عبد النور الجماليّة خلال السنوات الأخيرة!

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تغيرات سيرين عبد النور الجماليّة خلال السنوات الأخيرة! تغيرات سيرين عبد النور الجماليّة خلال السنوات الأخيرة!

جميعنا تقريباً من محبّات سيرين عبد النور وجمالها. فهذه النجمة فازت مؤخّراً، وعبر موقع "سيدتي نت"، بلقب صاحبة أجمل حاجبين على الإطلاق. من هنا، اخترنا هذه النجمة، كما اخترنا، الكثيرات غيرها، لنسلّط الضوء على مراحلها التجميليّة، وعلى تغيير أسلوبها في المكياج وفي إطلالتها.

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فسيرين، صاحبة الوجه الناعم والجمال العربي، عملت على تحسين شكلها الخارجي، وهذا أمر طبيعي جداً، فكلّ نجمة تعمل على إبراز جمالها بشكل راقٍ، ضمن الحدود الطبيعيّة للجمال. فما الذي تغيّر في جمال سيرين يا ترى؟
من المتعارف عليه أنّ النجمة سيرين هي أساساً من الجميلات، إنما طوّرت في إطلالتها، من خلال تغيير شكل حاجبيها وتعريضهما. كما غيّرت في طريقة وضعها للمكياج، ما جعل شكلها أجمل.
ولتحصلي على إطلالة سيرين، قومي بما يلي:
قومي بتنظيف بشرتك بشكل دوري في المراكز التجميليّة وبشكل يومي في المنزل باستعمال المستحضرات التي تناسب نوع بشرتك.
احرصي على العناية ببشرتك واستعمال كريمات محاربة التجاعيد وكيرم محيط العينين.
للمكياج:
وحّدي بشرتك بكريم أساس .
اختاري ألوان الظلال الترابيّة لعينيك، وكثّفي رموشك، مع تحديد عينيك بالكحل الداكن.
ارسمي وجنتيك بلون طبيعي .
أخيراً، اختاري لشفتيك اللون البيج أو الزهري.
شاركينا رأيك، وقولي كيف تجدين سيرين أجمل، أقبل أم بعد؟

تابعي هنا:

بالفيديو: زيّني أظافرك بصورتك أو صورة نجمك المفضّل!

 

 

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سيدتي

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