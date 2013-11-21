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"دردشة مباشرة" مع Clarins حول مشاكل البشرة

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"دردشة مباشرة" مع Clarins حول مشاكل البشرة "دردشة مباشرة" مع Clarins حول مشاكل البشرة

بعد المشاكل التي تعاني منها البشرة في هذا الموسم وتحديداً الجفاف، خصّصت كلارنس ساعة دردشة مباشرة للنساء والفتيات اللواتي يعانين من هذه المشكلة.

وستتيح لك هذه الدردشة طرح الأسئلة التي ترغبين الإجابة عنها وستتعرفين خلال ساعة على حلول كافة مشاكل البشرة.

كما ستحظين عبر مشاركتك في هذه الدردشة، بفرصة ربح جوائز قيمة من كلارنس.

تفاصيل الدردشة مع خبيرة كلارنس

التاريخ: 26 نوفمبر

الوقت: من 5 إلى 6 مساءً بتوقيت

المكان: في مساحة التعليقات أدناه

شروط المشاركة:

  1.  سيتم الرد فقط على الأسئلة التي توضع/تطرح في موعد الدردشة المباشرة على موقع www.sayidaty.net
  2. المشاركة في الدردشة مفتوحة للجميع
  3. المشاركة في المسابقة مفتوحة للمقيممين في دول الخليج ولبنان
  4. سيتم الاتصال بالفائرين الـ 10 مباشرة عبر الموقع لإعلامهم بالفوز والطلب منهم إرسال بيانات الاتصال الخاصة بهم
  5. في حال عدم الرد على إشعار الإبلاغ من خلال بيانات الاتصال المسجلة، سيتم استبعاد الفائز وتحويل الهدية لفائز جديد يتم اختياره.

مستحضرات العناية بالبشرة من "كلارنس"

تحتوي مستحضرات كلارنس للعناية بالبشرة على تركيبة على المستخلصات النباتية الأكثر فعالية، وهي نتاج سنوات عديدة من الأبحاث والدراسات والابتكار التقني، إلى جانب التحليل الدقيق لآراء وتعليقات المستخدمين من الرجال والنساء حول العالم. وتوفر هذه المستحضرات الحل الأمثل لجميع مشاكل البشرة والجمال، كما تضمن نتائج فورية تدوم طويلاً.

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سيدتي

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