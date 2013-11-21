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قمة «صينية - أوروبية» تُركز على الاستثمار والعلاقات الاستراتيجية ببكين

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قمة «صينية - أوروبية» تُركز على الاستثمار والعلاقات الاستراتيجية ببكين قمة «صينية - أوروبية» تُركز على الاستثمار والعلاقات الاستراتيجية ببكين

تجمع قادة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، الخميس، في قمة سنوية يتوقع أن تركز على اتفاق للاستثمار الثنائي والتعاون الاستراتيجي بعيد المدى.

وقاد رئيس الوزراء الصيني «لي كه تشيانج»، ورئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، الجانبين في المباحثات التي يقول عنها مسؤولون أوروبيون إنها ستشمل التجارة والاستثمار ودخول الأسواق والحاجة إلى تأمين التنمية الخضراء «صديقة البيئة».

وقال رئيس المجلس الأوروبي للرئيس الصيني «شي جينبينج»، مساء الأربعاء، إن الاجتماعات «مهمة في تحديد العلاقات الأوروبية - الصينية خلال الأعوام القادمة»، وأضاف: «للاتحاد الأوروبي والصين حقيقة دور رئيسي في ضمان الأمن والرخاء والتنمية المستدامة لبعضهما البعض وللعالم أجمع».

وذكر مسؤولون أن الجانبين يعتزمان خلال محادثات، الخميس، بحث قضايا حقوق الإنسان والإبداع والتحضر وحكم القانون والزراعة والطاقة وتغير المناخ والتعاون الأمني وقضايا دولية من بينها الأزمة في سوريا.

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