شرطة العين تكثّف جهودها لإزالة آثار الأمطار

كثّفت مديرية شرطة العين دورياتها الشرطية والمرورية في جميع مناطق المدينة؛ لإزالة الآثار التي نتجت عن سقوط الأمطار في معظم مناطق مدينة العين صباح اليوم "الخميس، كما قامت "المديرية" بالتعاون مع بلدية العين؛ وعدد من الجهات الحكومية في المدينة بإزالة مخلفات الأشجار من الطرق لتسهيل سير حركة المرور في المدينة.

و ناشد العميد حمد عجلان العميمي، مدير مديرية شرطة العين، المواطنين و المقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية توخياً للسلامة، مؤكداً أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، والاتصال المباشر على غرفة عمليات شرطة العين على الهاتف رقم 999.

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> وكان فريق الأزمات والكوارث، التابع لشرطة العين، قد عقد اجتماعاً بمبنى المديرية برئاسة العميد حمد عجلان العميمي؛ مدير مديرية شرطة العين، ناقش خلاله سبل تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً مع هطول أمطار الخير في مختلف مناطق الإمارات.

و استعرض العميد العميمي، خلال الاجتماع، الخطط المقترحة لتنفيذ استراتيجية فريق الأزمات والكوارث، و آلية عمله، و سبل تعزيز التعاون و التنسيق بين مديرية شرطة العين و الهيئات و المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الأمن و السلامة بالمدينة، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تأتي تعزيزاً للجهود التي تهدف إلى رفع كفاءة و فاعلية التعامل مع حالات الطوارئ.

حضر الاجتماع العقيد محمد سهيل الراشدي، نائب مدير مديرية شرطة العين، وعدد من الشركاء من جهات وهيئات حكومية ممثلةً ببلدية العين و جمعية الهلال الأحمر الإماراتي و شركة العين للتوزيع، ومواصلات الإمارات و إدارة الدفاع المدني بالعين، وممثلين عن الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في المدينة، وعدد من الضباط لفريق الأزمات والكوارث بشرطة العين.