الاتحاد العام للصحفيين العرب يقرر عقد اجتماعه المقبل برام الله

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار، اليوم، الخميس، أن الاتحاد العام للصحفيين العرب سيعقد لأول مرة اجتماعه فى رام الله.

وأضاف النجار، فى حديثه لإذاعة "موطنى" الفلسطينية، أنه تم التصويت بالإجماع فى دولة الكويت بأن الاتحاد قرر عقد اجتماعه ولأول مرة فى فلسطين، واصفا هذه الخطوة بالهامة والنوعية لتأكيدها على الثوابت العربية تجاه دعم القضية الفلسطينية والإعلام الفلسطينى.

> وأوضح النجار أن هذا الاجتماع سيعقد فى فلسطين للمرة الأولى منذ تشكيل الاتحاد عام 1965 حيث يشكل تطورا نوعيا خاصة أن السنوات الماضية شهدت قرارات بعدم عقده فى فلسطين تحت دعوى التطبيع إلا أن الجهود الفلسطينية خلال السنوات السابقة أثمرت بإقناع إخواننا العرب بأن الوضع تغير خاصة بعد حصول فلسطين على دولة غير كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.

> وأكد النجار أن هذه الزيارة ستكسر الممانعة أو المماطلة تجاه زيارة فلسطين، معربا عن أمله بأن تحذو النقابات العربية حذو نقابة الصحفيين، مطالبا النقابات الفلسطينية الأخرى أن تسعى لجلب الوفود العربية والنقابات العربية إلى فلسطين التى هى فى طليعة النضال.

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