Adam Levine أكثر رجال العالم إثارة

فاجأت مجلة "People" الأمريكية المغني والموسيقي Adam Levine بمنحه لقب "الرجل الأكثر إثارة في العالم".

وقد اختارت المجلة حكم برنامج "The Voice"، النجم Adam Levine، البالغ من العمر 34 عاماً، ليتصدّر غلافها، باعتباره الرجل الأكثر إثارة لعام 2013.

وقال Levine، عضو فرقة "Maroon ": "كموسيقي، آمل أن أفوز بجوائز "غرامي". ولم أظنّ أن لقب أكثر رجال العالم إثارة مطروح عليّ أيضاً"، مؤكداً أنه ذُهل حين عرف أنه اختير ليحصل على هذا اللقب.

وأشار Levine إلى أنه يواظب على التمارين واليوغا ليحافظ على جسده قويّاً وصلباً.

يذكر أن العديد من مشاهير العالم كانوا يوماً على قائمة مجلة "People" وحملوا اللقب نفسه، أمثال George Clooney وBrad Pitt وغيرهما.