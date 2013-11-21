أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Adam Levine أكثر رجال العالم إثارة

Google+ Print
Adam Levine أكثر رجال العالم إثارة Adam Levine أكثر رجال العالم إثارة

فاجأت مجلة "People" الأمريكية المغني والموسيقي Adam Levine بمنحه لقب "الرجل الأكثر إثارة في العالم".
وقد اختارت المجلة حكم برنامج "The Voice"، النجم Adam Levine، البالغ من العمر 34 عاماً، ليتصدّر غلافها، باعتباره الرجل الأكثر إثارة لعام 2013.
وقال Levine، عضو فرقة "Maroon ": "كموسيقي، آمل أن أفوز بجوائز "غرامي". ولم أظنّ أن لقب أكثر رجال العالم إثارة مطروح عليّ أيضاً"، مؤكداً أنه ذُهل حين عرف أنه اختير ليحصل على هذا اللقب.
وأشار Levine إلى أنه يواظب على التمارين واليوغا ليحافظ على جسده قويّاً وصلباً.
يذكر أن العديد من مشاهير العالم كانوا يوماً على قائمة مجلة "People" وحملوا اللقب نفسه، أمثال George Clooney وBrad Pitt وغيرهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي