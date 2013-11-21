“المصريين الأحرار” يبدأ المرحلة الثانية لدورة إدارة الحملات الانتخابية

بدأت أمانات العلاقات الدولية والعمل الجماهيري والتدريب والتثقيف بحزب “المصريين الأحرار” المرحلة الثانية من الدورة التدريبة لأعضاء وكوادر الحزب على إدارة الحملات الإنتخابية، بالتعاون مع مؤسسة “هي وهو” للتنمية البشرية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التدريبات استعدادا للاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة .

> ومن المقرر أن يتم تدريب 50 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية على تخطيط وتنفيذ حملات إنتخابية ناجحة بإستخدام أحدث التقنيات وقواعد المعلومات عن الدوائر الإنتخابية والمرشحين المنافسين لمدة ثلاثة أيام.

> من جانبه قال بلال حبش أمين العمل الجماهيري بالحزب أن المتدربين الذين استطاعوا اجتياز المرحلة الاولى سيتم تدريبهم على برامج عملية وتجارب انتخابية سابقة فى الداخل والخارج وتجربة عملية على الحالة المصرية.

> وأضاف ان قيادات الحزب سوف يقومون بزيارة المشاركين فى الدورة بهدف التواصل مع المتدربين وسماع آرائهم فيما يخص الإنتخابات القادمة.

> من جانبه قال عماد رؤوف عضو المكتب السياسي بالحزب أن التدريب يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الإنتخابي للدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب، والذي وعد خلال الإنتخابات الداخلية في شهر مايو الماضى بتفعيل دور الشباب بشكل حقيقي داخل الحزب ليكونوا قادرين على آداء دور مهم فى الحزب وفى الحياة السياسية.