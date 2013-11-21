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اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة “الفقي” و”المناوي” بتهمة إهدار المال العام

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اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة “الفقي” و”المناوي” بتهمة إهدار المال العام اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة “الفقي” و”المناوي” بتهمة إهدار المال العام

تنظر اليوم الخميس محكمه جنايات القاهره الدائرة الثالثة ، برئاسه المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية المستشارين ممدوح سليمان ومحمد كامل محاكمه انس الفقي وزير الاعلام الاسبق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار الاسبق، بتهمه الاضرار بالمال العام لقطاع اتحاد الاذاعه والتليفزيون.
> كانت النيابه احالت المتهم الاول الي المحاكمه الجنائيه، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما “وزير الاعلام الاسبق”، بان استولي علي فروق في قيمه الاعلانات التي تدخل لقطاع الاذاعه والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغه (360 مليون جنيه) كان من شانها تراجع حصيله الاعلانات.

ونسبت الي المتهم الثاني تسخير الاعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثوره يناير، للقيام باعمال من شانها تصوير الثوار بانهم مجموعه من البلطج.

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