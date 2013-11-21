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النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول اتهام “دومة” و”نوارة” بتجريد فتاة من ملابسها

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النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول اتهام “دومة” و”نوارة” بتجريد فتاة من ملابسها النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول اتهام “دومة” و”نوارة” بتجريد فتاة من ملابسها

أمر المستشار ضياء نجم الدين وكيل اول نيابة قصر النيل بسرعة تحريات إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية وقطاع الامن الوطنى فى واقعة اتهام فتاه لأحمد دومة ونوارة نجم وأحمد حرارة واخرين من قيادات حركة 6 ابريل بالاعتداء عليها وتجريدها من ملابسها واتلاف علم لرفعها صور الفريق عبد الفتاح بميدان التحرير لاحتفالات بذكرى محمد محمود .
> كشفت تحقيقات النيابة ان المجني عليها “هديل م” توجهت الي ميدان التحرير للاحتفال بعيد ميلاد الفريق عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي تصادف ذلك وجود حركات ثورية بميدان التحرير للاحتفاء بذكري احداث محمد محمود وقالت المجني عليها فى بلاغها بانها كانت ترفع صور للسيسي فتجمع حولها مجموعة من الشباب يرفعون اعلام حركة 6 ابريل وتعدا عليها بالسب بسبب تاديها للجيش ثم تجمعوا في شكل دائرة وتحرشوا بها وحاولوا تجريدها من ملابسها وظلت تصرخ حتي خلصها احد الاشخاص من ايديهم واتهمت في بلاغها عدد من اعضاء حركة 6 ابريل بالتحرش بها.

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