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اتحاد الكرة يعطي فرصة لعبد الظاهر للدفاع عن رفعه لعلامة رابعة

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اتحاد الكرة يعطي فرصة لعبد الظاهر للدفاع عن رفعه لعلامة رابعة اتحاد الكرة يعطي فرصة لعبد الظاهر للدفاع عن رفعه لعلامة رابعة

يفتح مسؤولو اتحاد الكرة يوم الخميس تحقيقا مع مهاجم أحمد عبد الظاهر بسبب رفعه لعلامة رابعة خلال مباراة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بايرتس.

وقال جمال علام لـFilGoal.com "نفتح تحقيقا مع عبد الظاهر لمنحه فرصة للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار بشأنه."

وكان عبد الظاهر المعروف بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين قد رفع علامة رابعة عقب إحرازه هدف الأهلي الثاني في نهائي دوري الأبطال.

وقرر مجلس إدارة القلعة الحمراء معاقبة الاعب بحرمانه من مستحقاته ومكافأة الفوز بدوري الأبطال ومنعه من المشاركة في كأس العالم للأندية بجانب عرضه للبيع.

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