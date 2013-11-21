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بالفيديو.. برهامي: توسطنا لدى الحكومة ونجحنا في الإفراج عن 260 إخوانية

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بالفيديو.. برهامي: توسطنا لدى الحكومة ونجحنا في الإفراج عن 260 إخوانية بالفيديو.. برهامي: توسطنا لدى الحكومة ونجحنا في الإفراج عن 260 إخوانية

القيادي السلفي – ياسر برهامي

كشف الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أن أكثر من 260 من النساء اللاتى تم القبض عليهن، عقب فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية، تم الإفراج عنهن بعد تدخل المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور.

وأكد “برهامى” فى مقطع له بثه موقع “أنا السلفي”  أن الدعوة السلفية أصدرت أكثر من بيان للتأكيد على رفضها قتل المسلمين ولا ترضى بقتل مسلم، مضيفاً:” قلنا إن ملايين الناس لا يقبلون بقتل مسلم، وأن من يتحمل وزر الدماء التى تمت إراقتها منذ 3 يوليو، من تسبب فى سيلانها ومن رضى بذلك، مؤكدًا أننا لم نرض بذلك، وإنما وضحنا كثيرًا حرمة الدماء وحرصنا على أن تكون مواقفنا السياسية فى إطار الحفاظ عليها”.

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