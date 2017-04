Katniss Everdeen تعود الى الصالات العربية

لا شك أن The Hunger Games: Catching Fire هو الفيلم الأبرز الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع في الصالات العربية. كما بدأ عرض الفيلم الهندي Gori Tere Pyaar Mein وفيلم الرعب The Pact. فيما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

The Hunger Games: Catching Fire

بعد أن جمع فيلم The Hunger Games العام الماضي 691.2 مليون دولار إيرادات عالمية، قررت الشركة المنتجة Color Force إنتاج جزء ثاني بعنوان The Hunger Games : Catching Fire حيث رصدت له ميزانية تخطت الـ 130 مليون دولار. يشارك في بطولة الفيلم كل من Jennifer Lawrence و Josh Hutcherson و Liam Hemsworth و Elizabeth Banks و Stanley Tucci وهو من إخراج Francis Lawrence. من قرر مشاهدة الفيلم سيلحظ أمرين : أولاً The Hunger Games: Catching Fire يشبه إلى حد ما ما سبق وشاهدناه في الجزء الأول إن من ناحية التركيبة أو المهمات. ثانياً آداء الممثلة Jennifer Lawrence التي تلعب دور Katniss Everdeen هو جيّد ويطغى على جميع الأدوار المساعدة في الفلم والتي يمكن أن نعتبرها في غياب تام. يبقى القول أن الفيلم سينال إعجاب محبي الأفلام الخيالية العلمية والأكشن والمغامرات.

The Hunger Games: Catching Fire يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والعراق وقطر وسلطنة عمان.

Gori Tere Pyaar Mein

محبو الأفلام الهندية هم على موعد هذا الأسبوع مع فيلم رومنسي كوميدي بعنوان Gori Tere Pyaar Mein وترجمته الى العربية تعني "سيدتي الجميلة أنا واقع في حبك" كتب له السيناريو وأخرجه Punit Malhotra ومن بطولة Imran Khan و Kareena Kapoor Khan. Sriram Venkat هو من الرجال الذين لا يعرفون قيمة الصداقة والعائلة والحب وحتى الوطن إنّما حبه لصديقته السابقة Dia Sharma تمكن من تغيير نظرته. ولكن كيف؟

Gori Tere Pyaar Mein يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان.

The Pact

فيلم من نوع الرعب من بطولة Caity Lotz و Kathleen Rose Perkins ومن إخراج Nicholas McCarthy الذي كتب أيضاً السيناريو. تدور قصة الفيلم حول Annie التي قررت العودة الى منزل العائلة بعد وفاة والدتها تحيّة لذكراها. ولكن عندما تدخل Annie الى إحدى الغرف في المنزل تشعر بوجود أمر غريب وكأن روح تسكنها. أمام هذا الواقع، تحاول Annie الإستعانة بشرطي وبعرافة لكشف اللغز الذي يبدو أنه مرتبط بأحداث عائلية حصلت منذ زمن ولم يكشف عنها.

The Pact يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.