“تدريس الأزهر” يقترح تهجير أهالي سيناء الشرفاء ليتمكن الجيش من القضاء علي الارهاب تماما

أعلن نادي أعضاء تدريس الأزهر عن مبادرة هي الأولى من نوعها للقضاء على الإرهاب بمنطقة سيناء ، حيث تشمل المبادرة وفقا لبيان اعضاء تدريس الأزهر تهجير اهالي سيناء على ان يقوم الجيش بعمليات واسعة للقضاء على الارهابيين .

وقال د. حسين عويضة :” ان تلك المبادرة نتقدم بها للفريق السيسي حيث نريد تهجير اهل سيناء الشرفاء ونستضيفهم في القاهرة والمحافظات ولن يبقى سوى الارهابيين لان الذي يكبل الجيش هو وجود الارهابي بجوار الشريف ” .

> وأضاف ان التهجير قامت به مصر وقت العدوان حيث قامت بتهجير أهل السويس مشيرا ان هناك الكثيرون على استعداد لاستضافة اسر سيناء لحين تطهيرها من الارهاب ، وقال انا على استعداد لاستضافة عشر اسر من سيناء عند التطبيق.