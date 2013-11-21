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“تدريس الأزهر” يقترح تهجير أهالي سيناء الشرفاء ليتمكن الجيش من القضاء علي الارهاب تماما

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“تدريس الأزهر” يقترح تهجير أهالي سيناء الشرفاء ليتمكن الجيش من القضاء علي الارهاب تماما “تدريس الأزهر” يقترح تهجير أهالي سيناء الشرفاء ليتمكن الجيش من القضاء علي الارهاب تماما

أعلن نادي أعضاء تدريس الأزهر عن مبادرة هي الأولى من نوعها  للقضاء على الإرهاب بمنطقة سيناء ، حيث تشمل المبادرة وفقا لبيان اعضاء تدريس الأزهر تهجير اهالي سيناء على ان يقوم الجيش بعمليات واسعة للقضاء على الارهابيين .

وقال د. حسين عويضة :” ان تلك المبادرة نتقدم بها للفريق حيث نريد تهجير اهل سيناء الشرفاء ونستضيفهم في القاهرة والمحافظات ولن يبقى سوى الارهابيين لان الذي يكبل الجيش هو وجود الارهابي بجوار الشريف ” .
> وأضاف ان التهجير قامت به وقت العدوان حيث قامت بتهجير أهل السويس مشيرا  ان هناك الكثيرون على استعداد لاستضافة اسر سيناء لحين تطهيرها من الارهاب ، وقال انا على استعداد لاستضافة عشر اسر من سيناء عند التطبيق.

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