أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمال "كريستال عصفور": سنواصل الإضراب لحين استجابة الشركة لمطالبنا

Google+ Print
عمال "كريستال عصفور": سنواصل الإضراب لحين استجابة الشركة لمطالبنا عمال "كريستال عصفور": سنواصل الإضراب لحين استجابة الشركة لمطالبنا

أكد عمال كريستال عصفور بشبرا الخيمة، أنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل، لحين استجابة وليد عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة لمطالبهم وأنهم سيواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الحادى عشر على التوالى أمام مقر الشركة بشبرا الخيمة، احتجاجا على قيام الإدارة بفصل عدد كبير منهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

وقال العمال لــ" اليوم السابع"، إن رئيس الشركة وعدهم أمس بعمل مؤتمر سيحضره المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، لكن لم يحضر منهم أحد، ولم ينفذ رئيس الشركة مطالبهم ولم يعدهم بالتعيينات.

وكان وفد من القوى العاملة، ونقابة العمال التقى المسئولين فى شركة كريستال عصفور، لعرض مطالب العمال المضربين عن العمل، للمطالبة بالتعيينات وتحسين أجورهم، إلا أن إدارة الشركة لم توافق على مطلبين للعمال، وهما التعيينات وزيادة الأجور، وهو ما قابله العمال بحالة من الغضب، وقرروا مواصلة الإضراب عن العمل فى فرعى الشركة بمنطقتى المرور وبهتيم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365