عمال "كريستال عصفور": سنواصل الإضراب لحين استجابة الشركة لمطالبنا

أكد عمال كريستال عصفور بشبرا الخيمة، أنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل، لحين استجابة وليد عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة لمطالبهم وأنهم سيواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الحادى عشر على التوالى أمام مقر الشركة بشبرا الخيمة، احتجاجا على قيام الإدارة بفصل عدد كبير منهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

وقال العمال لــ" اليوم السابع"، إن رئيس الشركة وعدهم أمس بعمل مؤتمر سيحضره المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، لكن لم يحضر منهم أحد، ولم ينفذ رئيس الشركة مطالبهم ولم يعدهم بالتعيينات.

وكان وفد من القوى العاملة، ونقابة العمال التقى المسئولين فى شركة كريستال عصفور، لعرض مطالب العمال المضربين عن العمل، للمطالبة بالتعيينات وتحسين أجورهم، إلا أن إدارة الشركة لم توافق على مطلبين للعمال، وهما التعيينات وزيادة الأجور، وهو ما قابله العمال بحالة من الغضب، وقرروا مواصلة الإضراب عن العمل فى فرعى الشركة بمنطقتى المرور وبهتيم .