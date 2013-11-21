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بلاغ لأمن الدولة العليا ضد عبدالرحمن يوسف بسبب قصيدة تهاجم الشرطة والجيش

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بلاغ لأمن الدولة العليا ضد عبدالرحمن يوسف بسبب قصيدة تهاجم الشرطة والجيش بلاغ لأمن الدولة العليا ضد عبدالرحمن يوسف بسبب قصيدة تهاجم الشرطة والجيش

تلقت نيابة أمن الدولة العليا  بلاغا ضد عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن قصيدة ألقاها بعنوان “على راسها بطحة” تطاول فيها على الدولة والجيش والشرطة ، والقصيدة تهين الجيش والشعب المصري بالكامل وورد بها إهانة للقضاء المصري.

واعتبر مقدم البلاغ أن قصيدته تحمل اساءات وشتائم وتشكل خطرا على البيت المصري وعلى الذوق العام والأخلاق والآداب التي يتعين أن يتحلى بها المواطن

وقال المحامي في دعواه أنه تقدم بحافظة مستندات تحوى نص القصيدة واسطوانة مدمجة لعبد الرحمن يوسف أثناء إلقاءها وطلب إحالته للمحاكمة الجنائية عن واقعة الخيانة العظمى .

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