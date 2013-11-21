قيادى عمالى ينتقد دعوة اتحاد العمال بالتصويت بـ"لا" على الدستور

قال محمد عابدين، القيادى العمالى، إن قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من مواد الدستور الجديد، غير صحيح، مضيفا أن قرار إلغاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى أيضا غير صحيح، مؤكدا أنه لابد من وجود هذا المجلس لأنه يرسم الخطة الاستراتيجية التى ستسير عليها البلاد.

وأضاف "عابدين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تناقض شديد فى مواقف اتحاد عمال مصر فى الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن الاتحاد طالب بالتصويت بـ"نعم" على دستور الإخوان العام الماضى، على الرغم من أنه تضمن مادة فى باب اﻷحكام الانتقالية، تسمح بوجود المادة لمدة دورة برلمانية واحدة والآن طالبوا العمال بالتصويت بلا على الدستور وانسحب ممثلهم عبدالفتاح إبراهيم من اللجنة.

وأكد "عابدين" أنه لا بد أن تتضمن مواد الدستور وجود أحزاب على أساس فئوى للعمال والفلاحين مثل ما يحدث فى الدول الخارجية، ومنها ما يحكم الآن فى دول كبرى مثل حزب العمال فى إنجلترا وإيطاليا.