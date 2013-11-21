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الآلاف يشيعون جثمان المجند شهيد تفجير سيناء بقرية «سنتماي» بالدقهلية

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الآلاف يشيعون جثمان المجند شهيد تفجير سيناء بقرية «سنتماي» بالدقهلية الآلاف يشيعون جثمان المجند شهيد تفجير سيناء بقرية «سنتماي» بالدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جنازة مجند القوات المسلحة، الشهيد محمد رياض محمد الديب، 21 عاما، الذي لقي مصرعه في تفجير أتوبيس سيناء.

خرج الجثمان ملفوفا بعلم ، وتقدم الموكب الجنائزي الرائد أحمد عبد الله، قائد الشرطة العسكرية بمدينة الزقازيق، وزملاؤه وأصدقاؤه ومحبيه من أبناء القرية.

وردد المشيعون هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، و«يا شهيد نام واتهنا واستنانا على باب الجنة»، و«يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح»، و«الإخوان أعداء الله»، و«يسقط يسقط الإخوان».

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