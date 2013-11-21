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6 عروض عربية تشارك في مهرجان آفاق المسرحي

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6 عروض عربية تشارك في مهرجان آفاق المسرحي 6 عروض عربية تشارك في مهرجان آفاق المسرحي

أرشيفية

قال المخرج هشام السنباطي مؤسس ومدير مهرجان”آفاق مسرحية”بأن تم تأهيل 6 عروض عربية تخطت مرحلة المشاهدت للمشاركة في المرحلة النهائية بالمهرجان”توب تن”،والتي يشارك بها أيضا أفضل العروض المصرية التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى “الملتقى”والتي تبدأ فعالياتها 24 نوفمبرالمقبل.

وأشار السنباطي الى العروض العربية المشاركة وهى”فورة التنورة”لفرقة عشتار مونو من السودان ،وتأليف سهير عبد الرحمن،وإخراج هدى مأمون،ومن المغرب عرض “ظل الجنرال”لفرقة مسرح أبعاد،تأليف عبد الباسط بو مزيريق،وإخراج عبد المجيد شكير،ومن لبنان عرض”قوم يابا” لفرقة مسرح اسطنبولي،تأليف سلمان الناطور،إخراج قاسم اسطنبولي،ومن العراق عرض”عتيك للبيع” لفرقة جماعة الإبداع ،تأليف وإخراج محمد العامري،ومن الجزائر عرض “الكلب والعجب” لفرقة تعاونية القلعة الثقافية ،تأليف أوزفالدو درغون،إخراج عمرهاين،ومن عرض “ياورد من يشتريك”لفرقة مسرح الطائف،تأليف فهد رده الحارثي،إخراج عبد العزيزعسيري .

ولفت إلى أن حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان “آفاق مسرحية”ستقام يوم 23 نوفمبرالساعة السابعة مساء على مسرح البالون بالعجوزة في حضور وزير الثقافة دكتور محمد صابرعرب ورئيس المهرجان دكتور  محمد أبو الخير رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي ،ورئيس شرف المهرجان النجم محمد صبحي ،ويشارك في المهرجان 103 عروض مسرحية،97 عرضا مصريًا و6 عروض من دول عربية .

أ   ش   أ

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