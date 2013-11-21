425 مليون دولار.. أرباح “فيس بوك” فى الربع الثالث من العام الحالى

نجحت شبكة التواصل الاجتماعى، ”فيس بوك”، التى يستخدمها أكثر من مليار شخص في تحقيق قيمة مبيعات بلغت 02ر2 مليار دولار اى حوالى 47ر1 مليار يورو في الربع الثالث من هذا العام بزيادة 60% عما كانت عليه منذ عام وهذه الزيادة ترجع الى الإعلانات التى بلغت عائداتها 8ر1 مليار دولار في نفس الفترة بزيادة 66% عما كانت منذ عام .

هذا ما جاء في الدراسة التى أجراها مكتب ”فورستر” ، والتى أشارت أيضا إلى ارتفاع الإرباح الصافية لتصل الى 425 مليون دولار خلال الربع الثالث من هذا العام مقابل خسائر بلغت 59 مليون دولار منذ عام مضى كما ارتفع عدد مستخدمى الموقع الذين يزوره يوميا من 699 مليون زائر الى 728 مليون زائر.

أ.ش.أ