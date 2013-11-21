بالصور.. جامعة السادات تستضيف طلاب مدرسة جيل الثورة الإعدادية

استضافت كلية الطب البيطرى بجامعة السادات، طلاب مدرسة جيل الثورة الجديد الإعدادية بمدينة السادات، وذلك فى إطار الخطة السنوية للكلية لخدمة البيئة وتنمية المجتمع وبهدف تبسيط المعلومات العلمية، تحت رعاية الدكتور صلاح البلال، رئيس الجامعة، والدكتور هشام سلطان عميد كلية الطب البيطرى.

حضر الزيارة الدكتور هشام الصباغ، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور سامح الرشيدى، أستاذ الأمراض الباطنة والمعدية بالكلية، وتفقد الطلاب خلال الزيارة متحف الكلية ومزرعة الحيوانات ومستشفى التناسل والتوليد البيطرى.

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